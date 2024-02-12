نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق بطولة آسيا للتزلج على الماء في أبوظبي 16 فبراير بمشاركة 20 دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة آسيا المفتوحة للتزلج على الماء خلال الفترة من 16 إلى 18 فيراير الجاري على كاسر الأمواج، وذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة ما يقرب من 120 متسابقا من 20 دولة .

وبحسب “وام”، تعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الحديثة المعتمدة ضمن أجندة النادي، وستحظى بمشاركة كبيرة من أبرز المتسابقين من الإمارات، والسعودية، وعمان، والبحرين، وتايلاند، وبلغاريا، ولبنان، وروسيا، وبيلاروسيا، واليونان، وألمانيا، وتركيا، ومصر، وأمريكا، وألمانيا، والمجر، وأوكرانيا، وسويسرا، وماليزيا وهولندا.

وبلغ عدد المسجلين في البطولة حتى الآن أكثر من 100 مشارك مع التوقعات بأن يصل الرقم إلى 120 متسابقا مع نهاية فترة التسجيل، وهو رقم كبير يسجل للمرة الأولى منذ استضافة النادي لبطولة العالم للتزلج على الماء في 2019.

ووفقا لأجندة البطولة تنطلق المنافسات يوم 16 فبراير مع التدريبات والتمارين الحرة للمتسابقين، وتليها التصفيات التأهيلية والنهائية يومي 17 و18 فبراير لـ 14 فئة تتنافس في البطولة، على أن يعقب ذلك تكريم وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في الختام.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الاستعراضية وتعتمد على قيام المتسابق بعدد معين من الحركات الاستعراضية على لوح التزلج مع وجود لجنة تحكيمية للإشراف وإعطاء النقاط وتحديد الفائزين في كل الفئات.

وأكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، أن منافسات التزلج على الماء من الرياضات المهمة ضمن أجندة النادي، وأن إقامة البطولة في ظل الإقبال الكبير في المشاركين يعكس السمعة العالمية الكبيرة التي تحظى بها بطولات الإمارات.

وقال إن حضور الأبطال العالميين له تأثير مهم على مستوى أبطالنا المحليين ويوفر لهم فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة في التزلج على الماء، بما يسهم في تطوير مهاراتهم، لافتا إلى أنها رياضة تعتمد على اللياقة والقدرة على تقديم فواصل مثيرة من الاستعراض على الألواح الخشبية، وتعتمد أيضا على قيام المتسابق بالتحكم في قيادته والتزلج على الماء وسط سرعات متباينة بحسب نوع القارب الذي يقوم بسحب المتسابقين على المياه.