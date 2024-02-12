نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 05:49 مساءً - متابعة: ناك عيسى

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن التزامه الثابت بتكريم تضحيات شهدائنا، مؤكداً التزامه المستمر بتعزيز السلام في المنطقة.

وأدلى سموه بتصريح على حسابه الشخصي : “رحم الله شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم وهم يؤدون واجبهم في دعم الأمن والاستقرار في الصومال الشقيق. تضحيات شهدائنا لن تُنسى وسنستمر في العمل من أجل السلام في المنطقة”.