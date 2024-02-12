نشكركم على متابعتكم خبر الدراسة عن بعد غداً في جميع المدارس الحكومية في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم عن استمرار الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الحكومية يوم غد الثلاثاء الموافق 13 فبراير، وذلك استجابةً للظروف الجوية التي تشهدها الدولة. يأتي هذا القرار في إطار حرص المؤسسة على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

جاء ذلك وفقًا لإعلان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”. تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام بسلامة الجميع وتقديم بيئة تعليمية آمنة، خاصة في ظل التغيرات الجوية التي قد تؤثر على حركة المرور وسلامة الطلبة والمعلمين في طريقهم إلى المدارس.

بذلك، يمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس استكمال الدروس والتعلم عن بُعد، والاستفادة من الوسائل التقنية المتاحة للتواصل مع المدرسة ومتابعة المناهج الدراسية بشكل فعّال، مع الحفاظ على جودة التعليم واستمرارية العملية التعليمية في ظل هذه الظروف الخاصة.