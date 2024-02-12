نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: الرحمة لشهداء الإمارات والعز والمجد للإمارات وهي تؤدي واجباتها في ترسيخ السلام عالمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 12 فبراير 2024 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تعازيه لشهداء الإمارات الذين أدوا واجبهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وقال سموه اليوم عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «الرحمة لشهداء الإمارات وهم يؤدون واجبهم في حفظ الأمن والاستقرار أينما كانوا».

وأضاف سموه: “والعز والمجد لدولة الإمارات وهي تؤدي واجباتها في ترسيخ السلام والأمان في المنطقة والعالم من أجل خير البشر”.ظ