نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي رئيس الوزراء المصري ويؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:03 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باللقاء مع معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي.

وحضر اللقاء حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين الإمارات ومصر على جميع الأصعدة، بهدف تعزيز التقدم والازدهار للبلدين والشعبين. وقد أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية الروابط التاريخية بين الإمارات ومصر، وعلى الحاجة المستمرة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور مصطفى مدبولي بعمق العلاقات بين البلدين وأعرب عن حرص مصر على تطوير هذه العلاقات في مختلف القطاعات.

وقدَّم معاليه التهنئة لدولة الإمارات وقيادتها على نجاح تنظيم القمة العالمية للحكومات وتفاعلها الواسع مع مخرجاتها.

ويشهد الحضور في القمة العالمية للحكومات 2024 مشاركة أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التحديات والفرص العالمية في أكثر من 110 جلسة حوارية وتفاعلية، بالإضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.