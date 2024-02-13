نشكركم على متابعتكم خبر مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا لتعزيز الأمن الغذائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:03 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار. ستتم شحن هذه المساعدات من البرازيل، وتأتي هذه المبادرة كجزء من فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.

وبحسب “وام”، تهدف هذه المبادرة إلى تطوير النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة، وتعزيز العمل المناخي. ستقدم دولة الإمارات الدعم المالي لتعزيز مرونة وتكيف الأنظمة الغذائية، وزيادة الاستثمارات في مشاريع الإنتاج والتوزيع ودعم النظم الغذائية السليمة والصحية والمستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع البرازيل وكوبا.

وفي هذا السياق، صرحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي قائلة: “تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على الطبيعة وتقليل تأثيرات تغير المناخ على منتجي الغذاء، وتعكس التزامنا المشترك في مواجهة التحديات العالمية الحرجة ودعم الحلول المستدامة في مجال الأمن الغذائي”.

وأضافت: “تجسد هذه المبادرة التزام دولة الإمارات الراسخ في مواجهة التحديات العالمية، وتؤكد على التزام الدولة بتطوير الاستدامة والطاقة المتجددة، وتعزز التعاون الدولي في مجال تغير المناخ على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”.

من جانبه، قال سعادة السفير روي بيريرا، مدير الوكالة البرازيلية للتعاون: “تؤكد البرازيل ودولة الإمارات وكوبا من خلال هذه المبادرة حرصهما المشترك على تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الغذائي لشعب كوبا”.

يجدر بالذكر أن إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي حصل على دعم من 150 دولة خلال مؤتمر COP28. ونجح المؤتمر في تحصيل أكثر من85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهدًا وإعلانًا حظيت بدعم دولي تاريخي.

وبصفتها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، تؤكد البرازيل أن المبادرة المشتركة مع دولة الإمارات وكوبا مبنية على مبدأ التضامن وتتوافق مع المحاور الثلاثة لرئاسة البرازيل للمجموعة، والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وفقًا لما تقرره البرازيل.