2.15 مليار درهم صافي أرباح مجموعة “NMDC” في 2023 بزيادة قدرها 65%

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة NMDC، العاملة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز “NMDC”، نتائجها المالية لعام 2023، مع تحقيق معدلات نمو قياسية في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالعام 2022، مدفوعة بسياساتها وإستراتيجياتها في النمو والتوسع، والتركيز على القيمة المستدامة في أعمالها.

وبحسب “وام”، بلغت إيرادات المجموعة خلال العام 2023، ما قيمته 16.7 مليار درهم، أي بمعدل نمو يقدر بـ 56% مقارنة بإيراداتها خلال العام 2022 التي وصلت إلى 10.7 مليارات درهم.

وشهد صافي أرباح المجموعة خلال العام 2023، نمواً قياسياً، حيث وصل إلى 2.15 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 65% مقارنة بصافي أرباح الشركة خلال العام 2022، والذي وصلت قيمته إلى 1.3 مليار درهم. فيما ارتفع إجمالي الأرباح ليصل إلى 2.16 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف إجمالي الأرباح في العام السابق، ما يعكس تحسن الأداء والكفاءة التشغيلية.

وارتفعت قيمة أصول المجموعة في عام 2023 لتصل إلى 20.8 مليار درهم، مقارنة بـ 16.0 مليار درهم في عام 2022. وأظهرت المشاريع نمواً كبيراً، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 76% لتصل إلى 54 مليار درهم.

وشهدت المرونة المالية للشركة دفعة قوية، وهو ما تظهره زيادة احتياطاتها النقدية بنسبة 34% لتصل إلى 3.7 مليار درهم. كما شهدت ربحية السهم زخماً إيجابياً، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى 2.61 درهم، في حين ارتفعت نسبة إجمالي الأرباح والإيرادات إلى 13%، بزيادة قدرها 3 نقاط عن العام السابق.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “NMDC”، إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققتها المجموعة خلال العام 2023، تواكب استراتيجياتها وأهدافها في الحفاظ على زخم النمو الذي تشهده، وإن مؤشرات النمو في الإيرادات وصافي الأرباح، ونجاح المجموعة في تقديم قيمة مضافة لشركائها، يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود للارتقاء بأداء “NMDC” نحو آفاق جديدة من العمل والتميز.

وأضاف: “هدفنا خلال الفترة المقبلة تعزيز نمونا في الأسواق المحلية والدولية، والتوسع في امتدادنا الجغرافي، والارتقاء بأدائنا المالي بشكل مستمر، بما ينعكس على القيمة التي نقدمها للمساهمين والشركاء، واستشراف فرص جديدة للنمو، تحقق فوائد استثنائية غير مسبوقة في تاريخ المجموعة”.

بدوره، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة “NMDC”، إن المجموعة تواصل القيام بخطوات جادة ومدروسة تعزز نتائجها المالية، من خلال الحرص على تسخير كافة الموارد والإمكانات، وضمان مساهمة أصولها كافة في جهود النمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي، مضيفا أن حجم النمو في النتائج المالية بشكل مضاعف، يؤكد رؤية المجموعة المستقبلية والاستشرافية للارتقاء بآفاق وآليات العمل في مجالات وقطاعات الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، واستثمار الفرص التي توفرها في تحقيق مستهدفاتها لتكون في طليعة الشركات المنافسة على مستوى العالم.

وأوضح زغلول أن معدلات النمو القياسية في الإيرادات وصافي الأرباح، تدفع “NMDC” لمواصلة البناء والعمل، ودراسة التوجهات والأطر المستقبلية للأسواق المحلية والعالمية، وتطوير عملياتها التشغيلية لتوائم مستقبل القطاع، لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، وصلت إيرادات مجموعة “NMDC” إلى 5.7 مليارات درهم، وحققت المجموعة خلال الفترة ذاتها صافي ربح يقدر بـ 0.64 مليار درهم.