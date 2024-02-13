نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف للشراكة الاستراتيجية الشاملة.و تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون خاصة في المجالات التنموية التي تحقق الرفاهية والرخاء لكلا البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة اليوم في دبي فخامة الرئيس التركي الذي يزور الدولة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تحل تركيا ضيف شرفها هذا العام.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية التركية حققت تطورات كبيرة ونوعية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة وغيرها. وأعرب الرئيس أردوغان عن امتنانه وتقديره لتركيا الدولة الضيف على استضافة القمة هذا العام.

كما أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو رئيس الدولة في شهداء الوطن ومنتسبي القوات المسلحة الذين استشهدوا جراء الأعمال الإرهابية أثناء تأديتهم مهامهم في جمهورية الصومال. ووجه سموه الشكر للرئيس التركي على المشاعر الطيبة التي أعرب عنها تجاه دولة الإمارات وشعبها.

وناقش الجانبان القمة العالمية للحكومات 2024 والموضوعات التي ستناقشها، فضلاً عن أهميتها في تقديم المزيد من الأفكار الجديدة ووجهات النظر الجديدة لعمل الحكومات حول العالم، بما يعزز تطوير عمل الحكومتين و تعزيز قدرتهم على الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية.

كما استعرض سموه والرئيس التركي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة والأوضاع في قطاع غزة، وتبادلا وجهات النظر في هذا الشأن، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية للمجتمع الدولي. واتخاذ إجراءات لوقف قواعد القانون الدولي الإنساني والامتثال لها، وتوفير الحماية الكافية للمدنيين هناك، وضمان تقديم المساعدة الإنسانية الكافية والمستدامة لهم، والحيلولة دون تعرضهم لمزيد من الدمار أو التهجير القسري، بالإضافة إلى أنها تمنع أيضًا توسع الصراعات في الشرق الأوسط وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس ديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد بن زايد آل نهيان طحنون آل حيان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان المستشار الخاص لمكتب رئيس الدولة، وسعادة علي بن حمد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الشامسي، ومعالي سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو اللجنة التنفيذية.