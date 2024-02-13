نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد خليفة البلوشي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم واجب العزاء في الشهيد خليفة البروش من منتسبي القوات المسلحة، الذي تعرض مع بعض رفاقه لأعمال إرهابية في جمهورية الصومال أثناء قيامهم بمهامهم في تدريب القوات المسلحة.

وأعرب سموه خلال زيارته دار عزاء عجمان عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، داعياً الله عز وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع الرحمة والمغفرة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان المستشار الخاص لديوان رئاسة الدولة، وسعادة علي بن حمد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة خلدون خليفة مبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي … أعربوا عن تعازيهم.