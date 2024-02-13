نشكركم على متابعتكم خبر بحضور محمد بن راشد.. أردوغان يلقي كلمة رئيسية في «قمة الحكومات» ويشيد بالتطور التكنولوجي في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ألقى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمة رئيسية خلال القمة العالمية للحكومات، أشاد فيه بالتطورات التكنولوجية الهائلة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي الأخرى، مشيراً إلى حرص تركيا على زيادة وتعزيز الشراكات في هذه المجالات.

وأشاد فخامة الرئيس التركي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، بدولة الإمارات لاستضافتها مؤتمر الأطراف (كوب 28)، مؤكداً دعم تركيا لاستضافتها لهذا الاجتماع الهام لإيمانها بأهمية التنمية المستدامة. مما يدل على رغبة تركيا في استضافة “مؤتمر الأطراف 31”. وقال “إننا نتطلع إلى دعم أشقائنا في استضافة مؤتمر المناخ COP 31”.