نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء الهند لدى وصوله أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كان رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، (رعاه الله) في المقدمة لاستقبال رئيس الوزراء جمهورية الهند الصديق ناريندرا مودي في زيارة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي ، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وأقيمت لفخامة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات والهند، واصطف حرس الشرف للترحيب برئيس الوزراء الضيف.

حضر الاستقبال : سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.