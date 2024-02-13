نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السلفادور بمناسبة إعادة انتخابه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:02 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رعاه الله، رسالة تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكرة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً جديداً.

ارسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور.