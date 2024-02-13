نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يشكل لجنة إزالة التعديات في المزارع بمدينة الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:02 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ،نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً للمجلس بتشكيل لجنة إزالة القيود على المزارع في مدينة الشارقة التعدي.

ونص القرار على أن تشكل إمارة الشارقة لجنة لإزالة التعديات على المزارع الممنوحة والمملوكة لبلدية الشارقة، وتكون تابعة لبلدية الشارقة، وتتولى اعتماد التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، وتتولى اللجنة المهام التالية:

1- تنفيذ أحكام الإخطار رقم (2) لسنة 2007 بشأن استحداث الأراضي الزراعية في غير الغرض المخصص لها، وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الانتفاع بأرض زراعية في إمارة الشارقة.

2- الدخول إلى المزرعة لتفقد حالتها والتعرف على الممارسات السيئة والمخالفات فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- متابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية حتى يمكن استخدامها للغرض المخصص لها.

4- عملية الضبط لتعقب مختلف أنواع المخالفين الذين يسكنون بشكل غير قانوني في المزرعة أو حولها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

5- تنفيذ العقوبات الإدارية المقررة بموجب القوانين المعمول بها على المخالفين.

6- يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث هذه المخالفات والأحداث السلبية، ويتم متابعة المخالفين بشكل دوري من قبل الجهات المختصة.

7- إحالة موضوع التعديات ومخالفات أوضاع المزارع إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للبت في مسائل نزع الملكية التي يراها مناسبة وفقاً للمادة (8) من المرسوم رقم (2) لسنة 2020 بشأن الاستحواذ على الأراضي و العقارات ذات المنفعة العامة في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية.

8- أي مهام أخرى يكلف بها اللجنة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.