محمد بن زايد: حريصون على دفع الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:02 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن اللقاءات المستمرة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تعكس تقدم علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند، ورغبة مشتركة في خدمة التنمية وخلق مستقبل أفضل للشعبين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “التقيت مع ناريندرا مودي في أبوظبي وناقشنا العلاقات الثنائية ومجالاتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها”.

وأضاف سموه: «اجتماعاتنا المستمرة تعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما».

وكان رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (رعاه الله) في المقدمة في استقبال رئيس الوزراء الهندي لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الرئاسي، والذي سيحضر خلاله مودي مؤتمر القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي حيث تشارك فيها الهند كدولة ضيفة.

وأقيمت لفخامة رئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلامان الوطنيان لدولة الإمارات والهند، واصطف حرس الشرف للترحيب برئيس الوزراء الضيف.

حضر الاستقبال : سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى الهند وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الهندي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.