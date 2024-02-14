نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 14-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً مع فرصة تساقط الأمطار على بعض المناطق الشرقية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة أحياناً مع السحب، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (21 – 26) / الصغرى (16 – 20).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 29) / الصغرى (12 – 17).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 18) / الصغرى (7 – 12).