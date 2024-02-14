نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

رحب صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ بأبوظبي، برئيس الوزراء الألباني إيدي راما في زيارة العمل التي والتي سيشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2024. ونقل راما إلى فخامة الرئيس تحيات صاحب السمو بيرم بيجاي رئيس ألبانيا وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والنماء، ونقل سموه تحياته إلى رئيس ألبانيا.

وبحث الجانبان إمكانية توسيع أساس المصالح المشتركة بين البلدين، واغتنام الفرص لتطوير العلاقات بين البلدين، وخلق مستقبل أفضل للشعبين، خاصة التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

كما ناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات وأهميتها في إثراء الحوار العالمي حول مستقبل الحكومات، بما يعزز عمل الحكومات لتعزيز التنمية حول العالم.

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حكام منطقة الظفرة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، كما حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان المستشار الخاص بمكتب رئيس الدولة و معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وعدد من الشيوخ والمسؤولين.