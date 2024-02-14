نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي رئيس قيرغيزستان ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس إمارة دبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي مع فخامة رئيس جمهورية قيرغيزستان صدر جباروف ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 التي تقام في دبي تحت شعار “حكومات تستشرف المستقبل”.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس قيرغيزستان والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة التي تربطها بجمهورية قيرغيزستان ورغبتهما المشتركة في دعم نهجها الطموح في تطوير هذه العلاقة.

جرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان في مختلف المجالات وتطوير التعاون في كافة المجالات.

كما ناقش الاجتماع بعض محاور القمة العالمية للحكومات، فضلاً عن أهمية الحلول المبتكرة التي اقترحها الاجتماع والتي تتضمن التنبؤ بمستقبل الحكومة والمساعدة في تحسين كفاءة ومرونة واستباقية الحكومات في التعامل مع التحديات ، و حقوقهم التنموية والاقتصادية، ومواكبة التطورات والمتغيرات الدولية، والاستثمار الأمثل في الفرص لبناء مستقبل أفضل لدولهم ومجتمعاتهم.

أشاد فخامة رئيس جمهورية قيرغيزستان صدر جباروف بما تشهده دولة الإمارات من تطور هائل في مختلف المجالات، معرباً عن استعداد قيرغيزستان لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات في كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

وأشاد رئيس قيرغيزستان بالمستوى التنظيمي للقمة العالمية للحكومات ودورها المهم في صياغة رؤية جديدة لتعزيز التعاون الدولي لإيجاد السبل الفعالة لتطوير العمل الحكومي وخلق مستقبل أفضل للإنسانية.

كما حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، و سعادة عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة.

ومن جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تستضيف هذا العام أكثر من 4000 خبير من 140 حكومة وطنية، و85 منظمة دولية، و700 شركة عالمية، يناقشون التوجهات العالمية المستقبلية الكبرى في أكثر من 110 حوارات رئيسية وجلسات تفاعلية. وتحدث الناس في المؤتمر، وعقد أكثر من 23 اجتماعا، منها اجتماعات وزارية واجتماعات تنفيذية حضرها أكثر من 300 وزير.