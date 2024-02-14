نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق أعمال اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات والهند ضيف الشرف على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تواصل القمة العالمية للحكومات 2024 أعمال يومها الثالث في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وتشهد القمة في يومها الثالث والختامي، الذي انطلق اليوم، مشاركة عدد من رؤساء الدول و الحكومات من بينهم، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة، فيما يتحدث خلال جلسة رئيسية من القمة العالمية للحكومات، فخامة فوستان آرشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبحسب “وام”، تشهد القمة جلسة خاصة يتحدث خلالها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويستضيف اليوم الثالث من القمة حواراً مع معالي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، فيما يشارك معالي ديفيد سينجه، رئيس وزراء جمهورية سيراليون في جلسة بعنوان “كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟”.

ويشهد اليوم الثالث عدداً من الجلسات منها جلسة بعنوان “مدن الفرص” يتحدث فيها سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وجلسة “تاريخ العالم في 20 دقيقة” والتي يشارك فيها المؤرخ والباحث ديفيد كريستيان، وجلسة “كيف نقرب المسافات بين الذكاء الاصطناعي والمجتمعات؟” بمشاركة أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Palantir Technologies.

كما يشهد اليوم الثالث كلمة رئيسية لمعالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى جلسة “قصة نجم.. حوار مع شاه روخ خان”.

وضمن فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات، يتم تنظيم جلسة “كيف تنمي الحكومات المواهب في عصر الذكاء الاصطناعي؟” يتحدث فيها أنطونيو غراسياس المؤسس والرئيس التنفيذي في Valor ، وجافين بيكر الشريك والرئيس التنفيذي للاستثمار في Atreides Management، وجلسة “كيف نجعل التمكين الإنساني أساساً للتطور الحضاري؟”، وجلسة “كيف تنجح الحكومة في تنمية الرياضة؟ دروس من القطاع الخاص”.

كما يتم تنظيم جلسة بعنوان “ما الذي تعلمته من إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ؟” يتحدث فيها رجل الأعمال والمستثمر سريرام كريشنان، وجلسة “توقعات الاستثمارات العالمية في عام 2024” بمشاركة ديفيانك توراخيا مؤسس Ai.tech ، وسايرس سيقاري، الشريك المؤسس والشريك الإداري في UP.Partners، إضافة إلى جلسة “التمكين المجتمعي .. أساس التقدم والحكومات”، وجلسة “هل يمكن لعالمنا أن يحقق الأمن والأمان للجميع؟” التي تشارك فيها معالي الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبروفيسور أشوك سوين من جامعة أوبسالا.

ويتحدث أيضاً في اليوم الثالث من القمة معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي في جلسة بعنوان “التخطيط العمراني ومدن المستقبل”، كما يتحدث حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ “إي آند” في جلسة تحت عنوان “المواهب في العالم الرقمي.. كفاءات عابرة للحدود”، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من القمة العالمية للحكومات تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.

وتجمع القمة العالمية للحكومات، 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتضم القمة العالمية للحكومات في دورتها الحالية 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.