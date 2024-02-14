نشكركم على متابعتكم خبر تنويه هام من “طرق دبي” حول تأثر خدمة المترو في “أون باسيف” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بتأثر خدمة مترو دبي في محطة “أون باسيف”، بعد صدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي.. تعلن الهيئة عن تأثر خدمة المترو في محطة أون باسيف نظرا لصدور إنذار دخان من سكوتر كهربائي لأحد الركاب”.

وأضافت الهيئة: “ولسلامتكم.. تم توفير خدمة الحافلات لنقل الركاب من المحطة.. شكرا على تعاونكم”.