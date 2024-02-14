نشكركم على متابعتكم خبر في عيد الحب.. عرض زواج استثنائي على سطح مطار دبي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد مطار دبي الدولي DXB مشهداً رومانسيًا لا يُنسى بمناسبة يوم الحب، حيث حلق الحب عالياً على سطح أحد مباني المسافرين على ارتفاع 39.5 متراً، في أول عرض زواج على سطح مطار على مستوى العالم.

ففي إطار دعوة DXB المفتوحة للاحتفال بيوم الحب، اغتنم ديميتري وأناستاسيا الفرصة ليصبحا الزوجين المحظوظين اللذين اختيرا ليحتفلا بحبهما فوق مبنى كونكورس B، وليتوجا قصة حبهما التي بدأت بمحض الصدفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستاسيا تزور المدينة كسائحة.

تم تنظيم هذا الحدث الفريد بالتعاون بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار، تعبيرًا عن التزام DXB بتقديم تجارب لا تُنسى لضيوفه وتحويل اللحظات العادية إلى ذكريات استثنائية.

وعلقت ميشيل لي، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مطارات دبي: “نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من القصة الجميلة التي جمعت بين ديميتري وأناستاسيا”.