نشكركم على متابعتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات والهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، مذكرة تفاهم مع وزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات الهندية، لاعتماد إطار تعزيز التعاون الثنائي الاستثماري بين الجانبين، في قطاع البنية التحتية الرقمية.

وتم التوقيع بحضور صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، ورئيس وزراء الهند “ناريندرا مودي”.

وسيقوم البلدان ببحث وتقييم الإمكانات الفنية والاستثمارية لتطوير مشاريع مراكز البيانات في الهند، بقدرة أولية تصل إلى 2 جيجاوات. إضافة لتعزيز وتسهيل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) والذكاء الاصطناعي (AI) والجوانب المتعلقة بالبحث والابتكار.

كما سيقيم الجانبان بحث مشروع بناء ونشر مجموعة أجهزة الكمبيوتر العملاقة في الهند، بقدرة حسابية للذكاء الاصطناعي، تصل إلى 8 إكسافلوبس.

وتهدف المذكرة التي تقترح تسهيل تبادل المعرفة، إلى رفع مستوى التعاون الثنائي، من خلال بناء علاقات وطيدة بين المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات والهند.