نشكركم على متابعتكم خبر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تُطالب بحذف الإعلانات العقارية غير المحدثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

دعت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع المكاتب العقارية إلى حذف الإعلانات المدرجة على المنصات العقارية والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير.

وبحسب “البيان”، أوضحت المؤسسة في منشور على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها:

لوحظ خلال الرقابة الدورية على المنصات العقارية وجود بعض الإعلانات غير المحدثة، والتي تم عرضها للبيع أو التأجير ومازالت معروضة على المنصات من قبل مكاتب الوساطة العقارية.

يجب على جميع المكاتب العقارية مخاطبة المنصات العقارية خلال 3 أيام عمل بخصوص الإعلانات المدرجة التي تم الإعلان عنها عن طريق مكتب الوساطة العقاريّة أو الوسطاء التابعين للمكتب، والتي لم تعد متاحة للبيع أو التأجير، بضرورة حذف هذه الإعلانات من المنصّات.

يجب على المكاتب العقارية إرسال نسخة من هذه المخاطبات التي تمت مع المنصة المعلنة للمؤسسة على البريد الإلكتروني: [email protected].

في حالة عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان دقة المعلومات المعروضة على المنصات العقارية، وتسهيل عملية البحث عن العقارات المتاحة للبيع أو التأجير.