نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: بفضل رعاية محمد بن راشد أصبحت “قمة الحكومات” منصة عالمية للحوار على أرض الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في القمة العالمية للحكومات 2024 عكست مكانتها المهمة بين الفعاليات العالمية الكبرى من خلال حضورها العالمي الواسع النطاق ورفيع المستوى، والقضايا المهمة المطروحة في جدول أعمالها، وتنظيمها الممتاز.

ونشر سموه تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» قال فيها: «القمة العالمية للحكومات 2024 تحظى بنطاق عالمي واسع وحضور رفيع المستوى ومواضيع مهمة مطروحة على جدول الأعمال وتنظيمها المتميز، وهو ما يعكس أهميتها و مكانتها في الفعاليات العالمية الكبرى.”

وأضاف سموه: «بفضل رعاية أخي محمد بن راشد أصبحت هذه القمة منصة عالمية على أرض الإمارات للحوار حول تطوير العمل الحكومي والتطلع إلى مستقبل الحكومة لصالح شعب الإمارات»