نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أذربيجان بمناسبة فوزه في الانتخابات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.