نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية بأذربيجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 14 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

هنأ رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أذربيجان.

وقال سموه عبر الحساب الرسمي لمنصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في قيادة أذربيجان إلى مزيد من التقدم والتنمية، وأتطلع إلى مواصلة ذلك والعمل معه وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أساس المصالح المشتركة”.