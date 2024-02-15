نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 15-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية مع فرقة سقوط أمطار”.

وأضاف البيان: “الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً ومثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 27) / الصغرى (17 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (12 – 17).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 18) / الصغرى (7 – 12).