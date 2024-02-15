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جمعية الإمارات للفلك: توافق على أن الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أفادت جمعية الإمارات للفلك، أن ولادة هلال شهر شوال، سيتزامن مع كسوف الشمس الكلي،  يوم 8 أبريل القادم، الساعة 22:22 مساء بتوقيت الإمارات.

 

وقالت الجمعية إن “هذا الكسوف سيجزم بعدم وجود القمر فوق الأفق الغربي بعد غروب شمس يوم 8 أبريل، وولادته قبل الفجر ستعني إمكانية رؤيته بعد غروب شمس اليوم التالي 9 أبريل في أغلب أنحاء العالم الإسلامي”.

 

وأشارت إلى أن الأمر يعني حدوث توافق على أن يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، سيكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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