نشكركم على متابعتكم خبر مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات يُشارك في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات بفعالية في أعمال وجلسات ومناقشات القمة العالمية للحكومات 2024، واجتماعاتها التمهيدية، التي عقدت في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، واختتمت أعمالها أمس.

وبحسب “وام”، ركز فريق المركز على بحث أوجه الشراكة وآليات التعاون مع مؤسسات أكاديمية وجهات علمية وبحثية نشطة على المستويين الإقليمي والدولي. كما التقى عدداً من الوزراء والدبلوماسيين والمسؤولين، الذين اطلعوا على تجربة “تريندز” في تمكين الباحثين الشباب، ورسالة المركز البحثية العالمية.

شارك “تريندز” في أعمال النسخة الثالثة من الاجتماع العربي للقيادات الشابة، باعتباره الشريك المعرفي لمركز الشباب العربي. حيث استعرض سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في “تريندز”، نتائج دراسة “اللحمة الاجتماعية والهوية العربية”، التي أعدها المركز بالشراكة مع مركز الشباب العربي. كما قدم عرضاً توضيحياً حول مؤشر “اللحمة الاجتماعية”.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات هدفت إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات العلمية والبحثية والمعرفية مع الجهات المشاركة.

وأضاف أن العالم أصبح يعمل كفريق واحد لتحقيق أفضل النتائج التي تُمكن الدول والحكومات من الاستثمار الناجح في الطاقات الشبابية، والوصول بقدراتهم وإمكانياتهم إلى أفضل المستويات الممكنة.

وأوضح أن مساهمة المركز في أعمال القمة العالمية للحكومات، تأتي إيماناً منه بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الرؤى والأفكار البناءة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المخرجات البحثية والدراسات القيمة، من خلال استعراض نتائجها في المحافل المعرفية العالمية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات وصناع السياسات، والخبراء والأكاديميين والباحثين.