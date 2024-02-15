نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تعرض أحدث ابتكاراتها في المعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شاركت إدارة طيران شرطة أبوظبي وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2024، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وبحسب “وام”، أكد العميد طيار سعيد سالم المرر، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الشرطية بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاستراتيجية والوطنية، وذلك حرصاً على التعاون في مجالات الطيران، وتبادل الخبرات، والاطلاع على الأنظمة المصاحبة لعمليات الملاحة الجوية، ومتابعة المستجدات والتطورات في هذا المجال.

وقدمت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية عرضاً لأحدث ابتكاراتها وممارساتها، حيث اطلعت الزوار على جهود كوادرها الوطنية من الطيارين والمهندسين في القيام بالمهام الشرطية المختلفة وعمليات الصيانة والخدمات اللوجستية. كما تم تبادل الخبرات مع المشاركين حول أحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات الملاحة الجوية.

وأشار العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ورئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الفريق في هذا الحدث. وتهدف مشاركته إلى إبراز قدراته وإمكانياته البشرية والمادية، وإنجازاته محلياً ودولياً، وتعزيز تبادل الخبرات العملية مع الفرق الميدانية في مجال الاستجابة أثناء الأزمات والكوارث، وتعزيز التنسيق الفعال بين مختلف الفرق.

يضم فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث نخبة من المختصين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، ومن مختصي التعامل مع مسرح الحدث، واستشاري الطب الشرعي، وأخصائي العظام الشرعي، وأطباء الأسنان الشرعي، وخبراء الحمض النووي والبصمة العشرية، والمختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية. وذكر العميد الكندي أن الفريق يعد جزءاً من استجابة الحكومة لأي غرض يستدعي تفعيله.

وتتركز جهود فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث على الاستجابة والتعامل مع الأزمات والكوارث التي تترتب عليها أعداد كبيرة من الجثث مجهولة الهوية. ويتم ذلك من خلال خطة عمليات واضحة تضمن التناغم في الإجراءات بين كل مكونات مؤسسات إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المنظمة لهذا الشأن الصادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” والخطط ذات العلاقة على المستوى المحلي.