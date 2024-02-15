نشكركم على متابعتكم خبر فيلا فاخرة في دبي بقيمة 495 مليون درهم تدخل قائمة أكبر صفقات بيع المنازل الراقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “بي 1 بروبرتيز” (B1 Properties) العقارية في دبي عن اكتمال تشييد فيلا فاخرة في “منتجع ومساكن بولغري” في منطقة “جميرا باي” المميزة. وتبلغ قيمة الفيلا السوقية حوالي 495 مليون درهم (حوالي 134 مليون دولار) لتدخل قائمة أكبر صفقات بيع المنازل الراقية المتوقعة في دبي. ويعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من انتعاش ملحوظ خصوصاً فيما يتعلق بهذا النوع من العقارات.

وبحسب” البيان”، تقع الفيلا على مساحة مبنية تبلغ 10 آلاف قدم مربع، وتتكون من 4 غرف نوم رئيسية و 6 حمامات، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض المبنية عليها الفيلا حوالي 20221 ألف قدم مربع.

وتوفر الفيلا نمط حياة عصري مع وجود حوض سباحة بطول 43 متراً مزود بنظام صوت يعمل تحت الماء، كما وتضم الفيلا أيضاً منتجعاً صحياً وصالة سينما منزلية وصالوناً وغرفة تدليك وصالون حلاقة وغرفة بخار وساونا.

وتم تصميم المساحات الداخلية للفيلا باستخدام مواد عالية الجودة تحمل توقيع علامات تجارية عالمية حصرية مثل “هيرميس” و”باكارا” و”تي جي باريس” و”فانتيني إيطالي”، كما وتم رصف الأرضيات بالرخام المستورد من البرازيل.

وجهزت الفيلا بأنظمة مؤتمتة بالكامل للتحكم في الإضاءة والتكييف والستائر والأبواب وحتى آلة القهوة من خلال جهاز محمول أو آيباد.