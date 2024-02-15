محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – دوت الخليج

قدم صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الخميس، واجب العزاء في الشهيد العريف “سليمان سعيد الشحي”، في رأس الخيمة.

وأعرب صاحب السمو عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى واجب العزاء أيضا، سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان”، ومعالي الشيخ “محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان”، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

والشهيد “الشحي” من منتسبي القوات المسلحة، واستشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية، وتأهيل أفرادها.