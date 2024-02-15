نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 15 فبراير 2024 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الخامسة من بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي في جبل الفاية بمنطقة مليحة.

وبحسب “وام”، تستضيف البطولة أكثر من 40 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافسون على مدار يومي الجمعة والسبت للفوز بلقب البطولة.

تُنظم هذه النسخة من البطولة بالتعاون بين اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ومجلس الشارقة الرياضي ودوائر وهيئات ومؤسسات الشارقة، وبإشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.

أكد سعادة نصر حموده النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أن اللجان المعنية أنهت مهامها في وقت قياسي لضمان سير البطولة بسلاسة وتحقيق النجاح المنشود.

وأضاف النيادي أن اللجنة الفنية وضعت اللمسات الأخيرة على لائحة البطولة وطريقة احتساب النتائج الإلكترونية، وذلك لضمان متابعة سلسة وسهلة للجميع.

تُعد بطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي حدثاً رياضياً هاماً يُسهم في تعزيز مكانة الشارقة على خريطة الرياضات الجوية العالمية، كما يُتيح الفرصة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة عروض الطيران الشراعي المُذهلة في أجواء جبل الفاية الطبيعية الخلابة.