نشكركم على متابعتكم خبر غرفة تجارة وصناعة عجمان تطلق تطبيقها الذكي “Ajman chamber” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

في ختام فعاليات أسبوع الابتكار في عجمان ضمن شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر 2024”، أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان تطبيقها الذكي “Ajman chamber”.

وبحسب “وام”، يهدف التطبيق إلى:

توفير قناة تواصل مستدامة وفعالة مع أعضاء الغرفة وعملائها من منشآت القطاع الخاص.

تسهيل الوصول إلى خدمات الغرفة ومعلوماتها بشكل أكثر فعالية وسلاسة.

تقديم مجموعة من الميزات المبتكرة التي تساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم بآخر أخبار وفعاليات الغرفة.

تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال بين الغرفة وأعضائها.

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات، منها:

التقديم على خدمات غرفة عجمان بأنواعها.

الدفع الإلكتروني.

البحث عن الخدمات والوصول إليها بسهولة.

البقاء على اطلاع دائم بآخر أخبار وفعاليات الغرفة.

المشاركة في فعاليات الغرفة.

يُعدّ تطبيق “Ajman chamber” خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في غرفة تجارة وصناعة عجمان، وتقديم خدمات أفضل لأعضائها وعملائها.

في المرحلة المقبلة، ستعمل الغرفة على توسيع نطاق فعالية التطبيق من خلال تقديم وتعزيز الخدمات المتاحة عبره بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يهدف ذلك إلى توفير خدمات استباقية تفوق توقعات الأعضاء وتعزز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

ميزات التطبيق:

سهل الاستخدام.

آمن.

يوفر خدمات شاملة.

يُبقي المستخدمين على اطلاع دائم بآخر أخبار وفعاليات الغرفة.

تحميل التطبيق:

متوفر على “آبل ستور، وجوجل بلاي”.