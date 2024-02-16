نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تضبط معتدٍ على عائلة أجنبية في أقل من 12 ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

ألقت شرطة دبي القبض على شخص من الجنسية العربية بعد قيامه بالاعتداء على عائلة مقيمة من جنسية أجنبية في منزلهم. أسفر الاعتداء عن إصابة أحد أفراد العائلة بإصابات متوسطة، حيث تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

تمكنت شرطة دبي من تحديد هوية المعتدي وتحديد مكانه في غضون ساعات قليلة من وقوع الحادث. تم إلقاء القبض عليه في أقل من 12 ساعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في دوافع ومسببات الحادث

تؤكد شرطة دبي على التزامها بضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك المقيمين من مختلف الجنسيات. وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يهدد سلامة الآخرين أو يعرضهم للخطر.