نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يوجه بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من 18 إلى 20 فبراير 2025 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله»، بتنظيم القمة العالمية للحكومات المقبلة في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات أن القمة تواصل ترسيخ مكانتها كمرجع عالمي لتطوير العمل الحكومي وصياغة استراتيجيات طويلة المدى للتعاون الدولي البناء. ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، من خلال عمل الحكومة من قيادة التغيير وتحويل حياة الناس في جميع أنحاء العالم، بما يضمن ازدهارهم وأمنهم نحو مستقبل أفضل.

وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن المسار الناجح للقمة العالمية للحكومات على مدى 11 عاما يظهر أن التعاون بين الحكومات حول العالم هو السبيل الوحيد لتحسين نوعية الحياة وضمان غد أفضل للأجيال القادمة. وتواصل دولة الإمارات تبني هذه الرسالة وتسعى جاهدة لترجمتها من خلال تعريف الحكومات بتجاربها الناجحة في إدارة وتطوير الكوادر المؤهلة لصالح دول العالم.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات اختتمت فعالياتها هذا العام ونجحت في استضافة أكثر من 4000 خبير من 140 حكومة وطنية و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، وشاركت في أكثر من 110 حوارات وتفاعلات رئيسية ويمثل المؤتمر الزخم لتبدأ مرحلة جديدة من تعزيز التأثير وتعظيم الإنجازات، وتضاعف تجربتها كمرجع لتبني التوجهات المستقبلية، ووضع المجتمع البشري على طريق جديد من التطور والنمو والازدهار.

وأضاف سعادته: نأمل بشدة أن تشهد القمة العالمية للحكومات في كل دورة العديد من الإضافات والمبادرات عالية الجودة لمعالجة أهم التحديات العالمية والاستمرار في أداء دورها كتبادل للخبرات والمعرفة لتوليد الأفكار الملهمة للمساهمة في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.