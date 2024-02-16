نشكركم على متابعتكم خبر ملتقى الشارقة البلدي السابع ينعقد تحت عنوان “الشارقة تزدهر بالاستدامة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تُنظم دائرة شؤون البلديات بالشارقة النسخة السابعة من ملتقى الشارقة البلدي تحت عنوان “الشارقة تزدهر بالاستدامة”. يقام الملتقى على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويُسلط الضوء على أبرز إنجازات العمل البلدي ويناقش عدداً من الموضوعات التنموية.

يُعد ملتقى الشارقة البلدي حدثاً هاماً لتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الجهات المعنية بالعمل البلدي والتنمية المستدامة. يُساهم الملتقى بشكل فعال في تعزيز التعاون والشراكة بين هذه الجهات، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

يشتمل الملتقى على العديد من الفعاليات، منها:

جلسات حوارية: تناقش مواضيع مهمة في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة.

معرض: يُسلط الضوء على مشاريع البلديات الذكية.

ورش عمل تفاعلية: تُثري المعرفة وتُساهم في تبادل الخبرات.

أكد الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي مدير دائرة شؤون البلديات على أهمية التنمية المستدامة كوجهة إستراتيجية لبلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة في الوقت الحالي.

وأشار إلى حرص الدائرة على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتطلعات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في مجال الاستدامة من خلال مختلف مشاريع وخطط الدائرة المستقبلة.