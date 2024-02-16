نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 16-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحيانا وتظهر السحب آل منخفضة شرقاً”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة أحياناً ومثيرة للغبار، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 27) / الصغرى (16 – 22).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (12 – 17).

المناطق الجبلبة: العظمى (13 – 19) / الصغرى (7 – 12).