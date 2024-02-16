بلدية الفجيرة تشارك في معرض الابتكار الأول “نبتكر لنزدهر”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تشارك بلدية الفجيرة في معرض الابتكار الأول تحت شعار “نبتكر لنزدهر”، الذي يقام ضمن فعاليات شهر الابتكار “الإمارات تبتكر 2024” في إمارة الفجيرة.

وبحسب “البيان”، يهدف المعرض، الذي بدأ أمس ويستمر يومين، إلى:

نشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

عرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة.

إتاحة الفرصة للتعرف على مختلف التجارب المبتكرة.

تصريحات سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة:

أكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن المعرض يسلط الضوء على الإبداع والابتكار، حيث تعتبر الإمارات رائدة دوليًا في مجال الابتكار وطرح الأفكار الإبداعية وتنفيذ كل ما هو متطور وحديث من أجل مصلحة الفرد والمجتمع وذلك في ظل القيادة الرشيدة والرؤية المستقبلية للدولة.

وأوضح أن المعرض يقام بمشاركة 25 من الجهات الحكومية والخاصة لعرض إبداعاتهم وإنجازاتهم والجانب الابتكاري في عملهم، وتسليط الضوء على كل المبادرات والابتكارات التي بإمكانها أن تدعم القطاع الحكومي ليقدم خدماته بشكل أفضل وبتميز.

و قال مدير عام بلدية الفجيرة إن معرض “نبتكر لنزدهر” يعرض مجموعة واسعة من أهم المشاريع و الابتكارات، مما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات والجهات في الإمارة ويؤكد أهمية الشراكة بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.