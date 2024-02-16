نشكركم على متابعتكم خبر فعالية “سوق رمضان” تنطلق غداً في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً السبت فعالية “سوق رمضان” بتنظيم من بلدية دبي في شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في بر ديرة.

وبحسب “البيان”، تستمر الفعالية حتى 9 مارس 2024، وتعدّ إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك في إمارة دبي.

ويقع سوق رمضان في شارع البلدية القديم، أحد أقدم الأسواق التقليدية التي يرتادها أهالي دبي كمقصد للتسوق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية.

ويستهدف سوق رمضان شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية.

وتشمل فعاليات السوق:

سوق مصغر: يضم مختلف المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها.

سوق تراثي: يحتوي على كافة المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية ومنتجات للاحتفال بفعالية “حق الليلة”.

خدمات عامة: مثل دورات المياه ومواقف السيارات.

عروض ترفيهية حية: مثل العروض المسرحية والموسيقية.

فعاليات خاصة بالأطفال: مثل الألعاب والأنشطة الترفيهية.