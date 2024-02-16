نشكركم على متابعتكم خبر مؤتمر “إدارة واستدامة مصادر المياه” ينطلق 26 فبراير في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

ينظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي “إدارة واستدامة مصادر المياه: الحلول في المناطق الجافة”. يهدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا المياه ومعالجة التحديات المستقبلية، والعلوم المتقدمة والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات التي تساهم في مستقبل إدارة الموارد المائية واستدامتها في الأراضي الجافة وشبه الجافة.

وبحسب” وام”، تشمل محاور المؤتمر، إدارة الموارد المائية وتقنيات متقدمة في الموارد المائية والتغير المناخي والعمليات الهيدرولوجية وموارد المياه غير التقليدية واستدامة المياه وجودة المياه.

وتلقى المؤتمر أكثر من 400 مشاركة، بما في ذلك 48 ورقة بحثية كاملة، كما وتم قبول 290 ملخصًا لتقديمها في المؤتمر على شكل عروض شفهية ملقاة، ويبلغ عدد المشاركين المسجلين في المؤتمر أكثر من 350 مشاركاً، إضافة إلى متخصصين من الدولة.

ويسهم في تحقيق رؤية الجامعة لدعم التطوير والتحسين، ويأتي تماشياً مع أجندة دولة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 واستراتيجيات الأمن المائي للدولة 2036.

كما ويساهم في تقليص الفجوة بين البحث العلمي والقطاع الخاص، ويُعد حدثًا علمياً هاماً في مجال مصادر المياه خلال عام 2024.

ويوفر المؤتمر منصة لتبادل وتقديم الرؤى الجديدة وإدخال التقنيات المبتكرة، حيث يساعد على استكشاف الحلول المناسبة للتحديات المستقبلية في مجال إدارة مصادر المياه واستدامتها.

وتضم فعاليات المؤتمر جلسات رئيسية وفنية، منها ورش عمل:

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في الموارد المائية.

النمذجة العددية للفيضانات.

برنامج اجتماعي وسياحي.

ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى تبادل التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال إدارة المياه وإتاحة الفرصة لصناع القرار والمتخصصين والفنيين والإداريين والباحثين في مجال الموارد المائية للالتقاء وتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة، بالإضافة إلى مناقشة الحلول العملية لحل التحديات المستقبلية المتعلقة بالمياه، وهو منصة دولية استثنائية لعرض الأفكار ونتائج الأبحاث في مناقشات أكاديمية رفيعة المستوى.