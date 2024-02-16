نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية توضح أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية تشمل المواطنين الملتحقين بالعمل لأول مرة بدءًا من 31 أكتوبر 2023 فصاعدًا في أي من الجهات التالية:

الحكومة الاتحادية.

الحكومات المحلية (باستثناء إمارتي أبوظبي والشارقة).

القطاع الخاص (باستثناء إمارة أبوظبي).

وبحسب صحيفة “البيان”، لا ينطبق القانون الجديد على:

المؤمن عليهم الحاليون:

إذا انتقلوا إلى جهة عمل جديدة بعد 31 أكتوبر 2023، سيظلون مشمولين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.

من تقاضى مكافأة نهاية خدمة أو المتقاعدون وفق القانون رقم (7) لسنة 1999 و عاد للعمل بعد 31 أكتوبر 2023، سيظلون مشمولين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 1999.

شروط الاشتراك:

الجنسية: أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.

العمر: ألاّ يقل عمر المُؤمَّن عليه عن (18) ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الستين.

اللياقة الصحية: أن يكون لائقاً صحيّاً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي معتمد.

إثبات السن:

يُعتد بالمستند الرسمي المُعد لإثبات السن الصادر عن السلطات المختصة بالدولة.

يُعتّد بأي تعديل يطرأ على هذه السن الثابتة إذا تم في ميعاد لا يتجاوز سنة من تاريخ الاشتراك.

واجبات صاحب العمل:

تسجيل الموظف: خلال (30) يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة.

إبلاغ الهيئة بانتهاء الخدمة: خلال (15) يوم من تاريخ نهاية الخدمة.

واجبات الموظف:

التحقق من التسجيل: من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي.

التأكد من سداد الاشتراكات: بشكل شهري.

صرف المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة:

جهة الصرف: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

عدم مسؤولية جهات العمل: عن صرف أي مبالغ كنهاية خدمة.

التأكد من التسجيل:

أهمية التسجيل: ضمان الاستفادة من الخدمات التأمينية.

إلزام جهة العمل بالتسجيل: بأثر رجعي في حال عدم التسجيل.

تحمل صاحب العمل للغرامات: في حال عدم التسجيل أو التأخر في سداد الاشتراكات.