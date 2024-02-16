نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة: ضبط 11 مركبة بسبب استعراضات متهورة أثناء الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 08:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

ضبطت شرطة الشارقة 11 مركبة قام سائقوها باستعراضات متهورة أثناء سقوط الأمطار، معرضين بذلك حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وبحسب “البيان”، تم توقيع المخالفات على 84 مركبة متجمهرة في نفس الموقع، مما يشكل خطرًا على حياتهم وتعزيزًا للسلوكيات السلبية.

ودعت شرطة الشارقة قائدي المركبات إلى:

الالتزام بالقوانين وأنظمة السير والمرور.

عدم التهور على الطرق.

التفادي لوقوع الحوادث.

الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتقدر شرطة الشارقة جهود أفراد المجتمع المتعاونين معها في الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها بعض الناس.