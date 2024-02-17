نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول العربية من أبو ظبي غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

تنطلق غداً السبت أمسية كأس رئيس الدولة في نادي أبوظبي للفروسية، والتي تتضمن 4 بطولات.

وتشمل البطولات:

1. سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (فئة1):

أهمية كبرى بعد توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بزيادة جوائزه إلى 4.5 مليون درهم.

ينافس الجواد “حميم” على اللقب في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر.

منافسة قوية من نخبة الخيول مثل “أجرد عذبة” و “الأرقم” و “آر بي كينج ميكر” و “آزادي ستار”.

2. كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم):

يشارك 16 خيلاً في الشوط السادس لمسافة 1400 متر.

أبرز المشاركين “الفريق” و “لا نقاش”.

3. سباق واحة ليوا (فئة 2):

يتنافس 16 خيلاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر.

أبرز المشاركين “نمرود” و “جزيلة” و “هورس دي لاجارد” و “الوجل” و “مقام”.

4. الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي (قوائم):

يواجه الجواد “الشاهين” التحدي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر.

أبرز منافسيه “أيه أيه برنينج كريسنت” و “الواري”.

وبالإضافة إلى هذه البطولات، تشهد الأمسية:

سباق مخصص للخيول العربية المبتدئة في الشوط الأول.

سباق كأس “الوثبة ستاليونز” لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني.

وتعدّ أمسية كأس رئيس الدولة حدثًا هامًا في عالم الفروسية العربية، وننتظر بشغف نتائج هذه البطولات المثيرة.