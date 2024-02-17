نشكركم على متابعتكم خبر رحيل رجل الأعمال الإماراتي حسن بن الشيخ: إرث من العطاء والريادة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 17 فبراير 2024 06:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

خيم الحزن على دولة الإمارات العربية المتحدة مع نبأ وفاة رجل الأعمال الإماراتي البارز **حسن بن الشيخ، تاركاً خلفه إرثاً حافلاً بالإنجازات والمساهمات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، **حسن بن الشيخ**، واصفاً إياه بـ “أحد روّاد العمل الوطني وصنّاع نهضة الإمارات”. كما تقدّم العديد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة في الإمارات العربية المتحدة بأحر التعازي لعائلة الفقيد.

ولد حسن بن الشيخ في دبي عام 1936، ونشأ في بيئة تجارية عريقة، حيث أسس والده الشيخ محمد بن الشيخ شركة “**بن الشيخ**” عام 1934، والتي أصبحت لاحقاً إحدى أكبر الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة.

سار حسن بن الشيخ على خطى والده، وبدأ مسيرته المهنية في سن مبكرة، حيث انضم إلى شركة العائلة عام 1955. وبفضل ذكائه وروحه المبادرة، ساهم بشكل كبير في توسيع وتطوير أعمال الشركة، وجعلها من روّاد القطاع الخاص في الإمارات.