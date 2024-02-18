نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر يدشن “قافلة العطاء” في مدينة السلع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يوم أمس الجمعة، “قافلة العطاء” للخدمة المجتمعية، لتوفير الرعاية الإنسانية الشاملة للشرائح التي تستهدفها في مدينة السلع، وتستمر حتى 18 فبراير الجاري.

وتتضمن فعاليات “قافلة العطاء” عدة خدمات إنسانية ومجتمعية للجمهور، على مدار 3 أيام، منها الجانب الصحي الذي يضم 20 عيادة تخصصية، تقدم برامجها الطبية مجانا. إلى جانب 15جهة حكومية وخاصة تعرض خدماتها للمستهدفين في مختلف المجالات، و72 أسرة منتجة وفرت لها هيئة الهلال الأحمر منافذ لعرض منتجاتها وبيعها، وبالتالي يعود ريعها لمساعدة تلك الأسر على توفير متطلباتها وتحسين حياتها.

كما تتضمن القافلة، وفق “وام”، فعاليات تثقيفية وتوعوية وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الطبية على أصحاب الأمراض المزمنة.