نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 11:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 18-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهار الغد، يصبح غائماً أحياناً شمالاً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسطاً يصبح مضطرباً في بحر عمان.