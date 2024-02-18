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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 11:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 18-2-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهار الغد، يصبح غائماً أحياناً شمالاً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومثيرة للغبار والأتربة، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/سا.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسطاً يصبح مضطرباً في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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