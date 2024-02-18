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الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الانهيار الأرضي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 11:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

 

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة إثر الانهيارات الأرضية التي أودت بحياة العشرات من الأشخاص وجرحت وألحقت أضراراً بالعشرات في مقاطعة دافاو أورو بجنوب البلاد.

كما أعربت وزارة الخارجية في البيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني الصديق وأسر الضحايا، وتمنت لجميع المصابين الشفاء العاجل.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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