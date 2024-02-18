نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: 3.5 تريليونات درهم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 فبراير 2024 09:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن التجارة الخارجية في السلع والخدمات غير النفطية بلغت 3.5 تريليون درهم في 2023 بمستويات جديدة هي الأولى في العالم تاريخ الإمارات الاقتصادي رغم تراجع نشاط التجارة الدولية عالمياً وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أضاف سموه أن كل صباح في الإمارات يحمل معه إنجازات جديدة ولله الحمد.

وتحدث سموه عن حركة التجارة الدولية استنادا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وأضاف سموه: “قلنا في بداية عام 2023 إن هذا سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. الإمارات مددت جسوراً جديدة للتعاون من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة 2023.. ونتيجة لذلك تراجعت تجارتنا الخارجية مع دولنا العشر أهم الشركاء التجاريين نمو الشركاء بنسبة 26%…أكثر من 103% مع تركيا…47% مع هونج كونج…20% مع الولايات المتحدة…في عام واحد فقط”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الإمارات اليوم في قلب حركة التجارة العالمية.. التزاماتها الاقتصادية تجاه الجميع مستمرة.. ويبقى شعارنا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول».