نشكركم على متابعتكم خبر تأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق والجزاءات المترتبة على مخالفتها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى وجه مجلس الوزراء بتأجيل تنفيذ القرار الخاص بوزن وأبعاد المركبات الثقيلة والعقوبات الإدارية لمخالفة الأنظمة، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة شاملة لمضمون القرار. كما يكلف المجلس وزارة الاقتصاد بضرورة الدراسة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدوائرالاقتصادية المختلفة لمنع أي ارتفاع غير معقول في أسعار المواد والسلع.