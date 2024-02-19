نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 19 فبراير 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 19-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/سا.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.